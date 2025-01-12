Премьер Швеции говорит, что состояние его страны амбивалентно: войны нет, но и мира тоже
Ульф Кристерссон (Фото: ЕРА)

Премьер Швеции Ульф Кристерссон считает, что его страна находится в амбивалентном положении: войны там нет, но и мира тоже. Об этом он заявил на пресс-конференции в Селене, передает STV.

"Швеция не находится в состоянии войны. Но и мира тоже нет", – сказал премьер, подчеркнув, что настоящий мир возможен только при отсутствии конфликтов в мире.

Кристерссон напомнил, что Швеция и ее соседи сталкиваются с гибридными угрозами, включающими кибератаки, дезинформацию, угрозы саботажа и финансовые махинации.

Он подчеркнул, что российская угроза долгосрочна, поэтому Швеция должна последовательно укреплять обороноспособность. Он отметил важность киберпространства как неотъемлемой части современной обороны.

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