Премьер Швеции говорит, что состояние его страны амбивалентно: войны нет, но и мира тоже
Премьер Швеции Ульф Кристерссон считает, что его страна находится в амбивалентном положении: войны там нет, но и мира тоже. Об этом он заявил на пресс-конференции в Селене, передает STV.
"Швеция не находится в состоянии войны. Но и мира тоже нет", – сказал премьер, подчеркнув, что настоящий мир возможен только при отсутствии конфликтов в мире.
Кристерссон напомнил, что Швеция и ее соседи сталкиваются с гибридными угрозами, включающими кибератаки, дезинформацию, угрозы саботажа и финансовые махинации.
Он подчеркнул, что российская угроза долгосрочна, поэтому Швеция должна последовательно укреплять обороноспособность. Он отметил важность киберпространства как неотъемлемой части современной обороны.
- 8 октября 2024 года стало известно, что Швеция планирует направить своих военнослужащих, военные корабли и самолеты в Латвию для коллективной обороны НАТО.
- 14 октября НАТО начала двухнедельные ядерные учения под названием Steadfast Noon, в которых принимают участие более 2000 военных и 60 самолетов, проводящих тренировочные полеты над Западной Европой.