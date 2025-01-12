Прем'єр Швеції каже, що стан його країни амбівалентний: війни нема, але й миру теж
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що його країна перебуває в амбівалентному становищі: війни там немає, але й миру також. Про це він заявив на пресконференції у Селені, передає STV.
"Швеція не перебуває у стані війни. Але й миру також немає", – сказав прем'єр, наголосивши, що справжній мир можливий лише за відсутності конфліктів у світі.
Крістерссон нагадав, що Швеція та її сусіди стикаються з гібридними загрозами, які включають кібератаки, дезінформацію, загрози саботажу та фінансові махінації.
Він підкреслив, що російська загроза є довгостроковою, тому Швеція має послідовно зміцнювати обороноздатність. Він наголосив на важливості кіберпростору як невід’ємної частини сучасної оборони.
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