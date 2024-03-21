Преподаватель вуза шпионил за ВСУ в Запорожской области. Отсидит девять лет

В СБУ рассказали, что враг дистанционно привлек преподавателя к сотрудничеству в середине июля 2023 года

Фото: СБУ

Преподаватель высшего профессионального училища, информировавший россиян о перемещении украинских войск в Запорожской области, проведет девять лет в тюрьме. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Руслане Лисяке, преподавателе информатики.

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Как заявили в СБУ, для сбора информации злоумышленник обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной вблизи южного фронта. Оттуда он пытался определить позиции Вооруженных сил Украины. Чтобы зафиксировать перемещение украинской военной техники, российский осведомитель объезжал прилегающую местность на велосипеде.

Оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству в середине июля 2023 года через блогера пророссийского Telegram-канала, работавшего на Федеральную службу безопасности РФ. СБУ задержала злоумышленника того же месяца "на горячем" – во время его "вылазки".

Суд признал злоумышленника виновным в несанкционированном распространении информации о движении ВСУ в условиях военного положения. Ему грозило до 12 лет тюрьмы, однако из-за сотрудничества со следствием информатор получил девять лет тюрьмы.

19 февраля стало известно, что корректировщик вражеских ракет по жилым домам Краматорска проведет 15 лет за решеткой.

20 февраля был осужден помощник нардепа от Слуги народа за работу на ФСБ. Суд назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы.

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