Викладач вишу шпигував за ЗСУ в Запорізькій області з власної дачі. Сидітиме дев'ять років

В СБУ розповіли, що ворог дистанційно залучив викладача до співпраці в середині липня 2023 року

Фото: СБУ

Викладач інформатики вищого професійного училища, який інформував росіян про переміщення українських військ у Запорізькій області, проведе дев'ять років у тюрмі. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Руслана Лісяка.

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Як заявили в СБУ, для збирання інформації зловмисник облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована поблизу південного фронту. Звідти він намагався виявити позиції Збройних сил України. Щоб зафіксувати переміщення української військової техніки, російський інформатор об’їжджав прилеглу місцевість на велосипеді.

Окупанти дистанційно залучили його до співпраці в середині липня 2023 року через блогера проросійського Telegram-каналу, який працював на Федеральну службу безпеки РФ. СБУ затримала зловмисника того ж місяця "на гарячому" – під час його "вилазки".

Суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширенні інформації про рух ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожувало до 12 років ув'язнення, проте через співпрацю зі слідством інформатор отримав дев'ять років тюрми.

19 лютого стало відомо, що коригувальник ворожих ракет по житлових будинках Краматорська проведе 15 років за ґратами.

20 лютого засудили помічника нардепа від Слуги народу за роботу на ФСБ. Суд призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

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