Пресс-служба КСУ называет Тупицкого главой суда. Он "собирает спецзаседание"
Александр Тупицкий, который ранее был снят президентом Владимиром Зеленским с должности главы Конституционного суда, созвал специальное пленарное заседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение. Его "распоряжение" опубликовала пресс-служба суда в Facebook.
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"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины на 12 апреля 2021", – говорится в сообщении пресс-службы КСУ.
Она опубликовала соответствующее "распоряжение" Тупицкого, в котором он называется "главой суда".
Ранее сегодня охрана не пустила в здание КСУ Тупицкого и Александра Касминина, снятых с должностей судей указом президента.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца.
- 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Тупицкий "потерял статус судьи КСУ, он больше не является судьей, не имеет никакого статуса и отношения к КСУ".
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