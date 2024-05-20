Президент Болгарии назвал победу Украины над Россией "невозможной"

Румен Радев заявил, что каждый день продолжения российско-украинской войны влияет на выборы по всему миру

Румен Радев (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Неоднократно демонстрировавший антиукраинские настроения президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне. Об этом сообщает Euractiv.

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"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", – сказал он, добавив, что "крайне опасно, чтобы конфликт между Россией и Украиной разгорался и в Европе".

По словам Радева, каждый день продолжения российско-украинской войны "неизбежно" влияет на выборы в Европе, США и в целом по всему миру.

"На этих и последующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – заявил болгарский президент.

4 декабря 2023 Радев ветировал соглашение с Украиной о поставках 100 БТР для украинской армии. Однако 6 марта 2024 года страна начала передавать технику Украине.

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