Президент Болгарии назвал победу Украины над Россией "невозможной"
Неоднократно демонстрировавший антиукраинские настроения президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне. Об этом сообщает Euractiv.
"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", – сказал он, добавив, что "крайне опасно, чтобы конфликт между Россией и Украиной разгорался и в Европе".
По словам Радева, каждый день продолжения российско-украинской войны "неизбежно" влияет на выборы в Европе, США и в целом по всему миру.
"На этих и последующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – заявил болгарский президент.
- 4 декабря 2023 Радев ветировал соглашение с Украиной о поставках 100 БТР для украинской армии. Однако 6 марта 2024 года страна начала передавать технику Украине.
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