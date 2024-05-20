Президент Болгарії назвав перемогу України над Росією "неможливою"

Румен Радев заявив, що кожен день продовження російсько-української війни впливає на вибори по всьому світу

Румен Радев (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Президент Болгарії Румен Радев, який неодноразово демонстрував антиукраїнські настрої, заявив, що Україна не зможе перемогти Росію у війні. Про це повідомляє Euractiv.

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"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", – сказав він, додавши, що "вкрай небезпечно, щоб конфлікт між Росією і Україною розпалювався і в Європі".

За словами Радева, кожен день продовження російсько-української війни "неминуче" впливає на вибори у Європі, США, і загалом у всьому світі.

"На цих і наступних виборах ми обиратимемо між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", – заявив болгарський президент.

4 грудня 2023 року Радев ветував угоду з Україною про постачання 100 БТРів для української армії. Проте, 6 березня 2024-го країна почала передавати техніку Україні.

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