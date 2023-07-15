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Україна відповіла президенту Болгарії: той заявив, що зброя для ЗСУ – це більше смертей

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15.07.2023, 21:29
Україна відповіла президенту Болгарії: той заявив, що зброя для ЗСУ – це більше смертей - Фото
Румен Радев (Фото - пресслужба президента Болгарії)

Президент Болгарії Румен Радев вчора в коментарі журналістам заявив, що Україна нібито "наполягає" на веденні війни, а вся Європа "сплачує рахунки" за це. Посольство України в Болгарії "категорично заявляє" у відповідь, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру.

Вчора Радев вчергове виступив проти надання військової допомоги Україні: "Наші правителі судомно намагаються переконати нас у тому, що надсилаючи військову допомогу, вони, навпаки, підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає більше, що більше зброї він поглинає, то більше буде мертвих людей і руйнувань".

Українське посольство у відповідь наголосило, що Україна найбільше хоче миру, а саме агресор наполягає на веденні війни.

Дипломати зазначили, що перекидання звинувачень у війні на адресу України, на яку напав її північний сусід, це один із найпоширеніших стовпів російської пропаганди.

"Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну Росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид проти українського народу під фразами "конфлікт" та "спецоперація", – наголосили в посольстві.

Дипломати зазначили, що надання Україні засобів для оборони не призводить до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки – це більше врятованих життів українців.

"Враховуючи розпочату передвиборчу кампанію на місцеві вибори, посольство звертається до деяких політичних сил, закликаючи їх утриматись від звинувачень проти України, яка потерпає від російської воєнної агресії", – додали дипломати.

  • 9 лютого 2023-го проросійський президент Болгарії порівняв постачання зброї ЗСУ з "гасінням пожежі бензином".
  • 20 червня Радев заявив, що для Болгарії "було б помилкою" приєднатися до ініціативи ЄС із закупівлі боєприпасів для України. Міністр оборони країни розкритикував ці слова.
  • Наразі у парламенті Болгарії пропонують передати Україні 100 БТР, що "збирають пил" на складах. Депутати критикують Радева за те, що той ухилявся від військової допомоги Україні.

Читайте також: Зеленський – президенту Болгарії: Якщо ми ляжемо, а РФ піде далі, зброї вам не вистачить

Оксана Житнюк
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посольствоболгаріяРумен Радев
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