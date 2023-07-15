Украина ответила президенту Болгарии: тот заявил, что оружие для ВСУ – это больше смертей

Президент Болгарии Румен Радев вчера в комментарии журналистам заявил, что Украина якобы "настаивает" на ведении войны, а вся Европа "выплачивает счета" за это. Посольство Украины в Болгарии "категорически заявляет" в ответ, что Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира.

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Вчера Радев в очередной раз выступил против оказания военной помощи Украине: "Наши правители судорожно пытаются убедить нас в том, что направляя военную помощь, они наоборот повышают нашу безопасность. Этот конфликт усугубляется, жертв становится больше, чем больше оружия он поглощает, то больше будет мертвых людей и разрушений".

Украинское посольство в ответ отметило, что Украина больше всего хочет мира, а именно агрессор настаивает на ведении войны.

Дипломаты подчеркнули, что перебрасывание обвинений в войне в адрес Украины, на которую напал ее северный сосед, это один из самых распространенных столбов российской пропаганды.

"Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под фразами "конфликт" и "спецоперация", – отметили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что предоставление Украине средств для обороны не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот – это больше спасенных жизней украинцев.

"Учитывая начатую предвыборную кампанию на местные выборы, посольство обращается к некоторым политическим силам, призывая их воздержаться от обвинений против Украины, страдающей от российской военной агрессии", – добавили дипломаты.

9 февраля 2023 года пророссийский президент Болгарии сравнил поставки оружия ВСУ с "тушением пожара бензином".

20 июня Радев заявил, что для Болгарии "было бы ошибкой" присоединиться к инициативе ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Министр обороны страны подверг критике эти слова.

В парламенте Болгарии предлагают передать Украине 100 БТР, которые "собирают пыль" на складах. Депутаты критикуют Радева за то, что он уклонялся от военной помощи Украине.

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