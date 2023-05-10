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Президент Чехии поддержал создание трибунала за военные преступления России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 10:57
Президент Чехии поддержал создание трибунала за военные преступления России против Украины - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел поддержал создание трибунала за военные преступления России против Украины. Об этом Павел сообщил в Twitter.

Павел отметил, что президент Владимир Зеленский 9 мая организовал онлайн-саммит, посвященный созданию трибунала по преступлениям агрессии против Украины.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но прежде всего к справедливости", – заявил президент Чехии.

Читайте также: Зеленский анонсировал "мощные шаги" в создании трибунала по агрессии России

Наталія Медведєва
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Петр Павел трибунал чехия война
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