Президент Чехии поддержал создание трибунала за военные преступления России против Украины

Президент Чехии Петр Павел поддержал создание трибунала за военные преступления России против Украины. Об этом Павел сообщил в Twitter.

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Павел отметил, что президент Владимир Зеленский 9 мая организовал онлайн-саммит, посвященный созданию трибунала по преступлениям агрессии против Украины.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но прежде всего к справедливости", – заявил президент Чехии.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

19 марта Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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Наталія Медведєва

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