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Зеленский анонсировал "мощные шаги" в создании трибунала по агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 21:48
Зеленский анонсировал
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит несколько "важных, мощных" шагов в создании трибунала по преступлению российской агрессии. Об этом он сказал в видеообращении.

"Следующая неделя будет достаточно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников. Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине и миру недостаточно того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит – нужно, чтобы она полностью ответила за все содеянное ею.

"Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы", – сказал президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский агрессия трибунал
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