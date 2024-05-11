Президент Чехии считает, что Европа сейчас в начале более затяжного противостояния с РФ

Петр Павел убежден, что продолжать поддерживать Украину – значит вкладываться в собственную безопасность

Петр Павел (Фото -EPA)

Сейчас время Европа находится в начале более продолжительного противостояния с Россией. Однако оно может не носить военного характера. Такое мнение в интервью австрийской газете Die Presse высказал президент Чехии Петр Павел, передает чешское агентство ČTK.

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"Они (россияне. – Ред.) хотят восстановить имперский масштаб Советского Союза, включая сферу его влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны воспринимать это серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером", – сказал Павел.

Он подчеркнул, что Москва уже зарекомендовала себя в ряде европейских стран "деструктивной силой", пытающейся распространять пропаганду и часто явную ложь.

Павел убежден, что когда Россия действует против европейских интересов, нужно противостоять – иначе образ жизни и ценности западных стран будут под угрозой.

Такое противостояние с Россией станет частью повседневной жизни, убежден он.

Он подчеркнул, что поддерживая Украину, Европа поддерживает и собственную безопасность.

"Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, нам нужно установить четкие границы для России. Если мы не предпримем этого, это может привести к значительным осложнениям в будущем", – отметил он.

В феврале Павел объявил о чешской инициативе по обеспечению боеприпасами Сил обороны. Чехия нашла сначала 800 000, а затем около 1 млн снарядов – требовалось финансирование для закупки и перевозки. К инициативе присоединились более 20 стран.

Украина получит первую партию артиллерийских снарядов, приобретенных западными союзниками в рамках чешской инициативы, в июне.

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