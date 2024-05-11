Президент Чехії вважає, що Європа зараз на початку більш тривалого протистояння з Росією

Петр Павел (Фото-EPA)

Наразі Європа перебуває на початку більш тривалого протистояння з Росією. Втім, воно може не мати воєнного характеру. Таку думку в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse висловив президент Чехії Петр Павел, передає чеське агентство ČTK.

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"Вони (росіяни. – Ред.) хочуть відновити імперський масштаб Радянського Союзу, включаючи сферу його впливу, і говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні сприймати це серйозно. Ми повинні підготуватися до того, що Росія не буде мирним партнером", – сказав Павел.

Він наголосив, що Москва вже зарекомендувала себе в низці європейських країн "деструктивною силою", яка намагається поширювати пропаганду і часто явну брехню.

Павел переконаний, що коли Росія діє проти європейських інтересів, треба протистояти – інакше спосіб життя і цінності західних країн будуть під загрозою.

Таке протистояння з Росією стане частиною повсякденного життя, переконаний він.

Він наголосив, що підтримуючи Україну, Європа підтримує і власну безпеку.

"Якщо ми хочемо зберегти безпеку та процвітання в цій частині Європи, нам потрібно встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми не вдамося до цього, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", – зазначив він.

У лютому Павел оголосив про чеську ініціативу щодо забезпечення боєприпасами Сил оборони. Чехія знайшла спочатку 800 000, а потім близько 1 млн снарядів – потрібно було фінансування для закупівлі і перевезення. До ініціативи долучились понад 20 держав.

Україна отримає першу партію артилерійських снарядів, придбаних західними союзниками у межах чеської ініціативи, у червні.

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