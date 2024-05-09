Президент Чехії: Україна отримає першу партію артснарядів від союзників у червні

Петр Павел заявив, що йдеться про першу партію з 180 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи

Петр Павел (Фото: ЕРА)

Україна отримає першу партію артилерійських снарядів, придбаних західними союзниками у межах чеської ініціативи, у червні. Про це в інтерв'ю німецькому ARD повідомив президент Чехії Петр Павел.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів", – заявив він.

За словами Павела, затримки із постачанням снарядів виникли на тлі того, що "цим скористалася Росія".

Союзникам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також "розкрили свої карти".

17 лютого Павел повідомив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування.

20 березня глава МЗС Чехії Ліпавський заявив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

26 березня Ліпавський сказав, що у межах чеської ініціативи Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів.

27 березня чеський прем'єр Фіала повідомив, що уряд його країни схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу щодо закупівлі артснарядів для України, однак не назвав суму, яку схвалив Камін.

Читайте також: Павел: Чехія знайшла для України 1 млн боєприпасів. Подібні ініціативи готують Естонія і Британія