Президент Чехии: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне

Петр Павел заявил, что речь идет о первой партии из 180 000 артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы

Петр Павел (Фото: ЕРА)

Украина получит первую партию артиллерийских снарядов, приобретенных западными союзниками в рамках чешской инициативы в июне. Об этом в интервью немецкому ARD сообщил президент Чехии Петр Павел.

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"Я и наш премьер-министр Петр Фиала предполагаем, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в июне, а последующие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов", – заявил он.

По словам Павела, задержки со снабжением снарядов возникли на фоне того, что "этим воспользовалась Россия".

Союзникам Украины пришлось открыто говорить об этой инициативе, чтобы привлечь как можно больше стран к этим усилиям, пояснил Павел, но таким образом они также "раскрыли свои карты".

17 февраля Павел сообщил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование.

20 марта глава МИД Чехии Липовский заявил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.

26 марта Липовский сказал, что в рамках чешской инициативы Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов.

27 марта чешский премьер Фиала сообщил, что правительство его страны одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке артснарядов для Украины, однако не назвал сумму, одобренную Камином.

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