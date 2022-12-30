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Президент Эстонии: Насчет войны в Украине нельзя быть просто за мир, нужно выбрать сторону

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 10:33
Президент Эстонии: Насчет войны в Украине нельзя быть просто за мир, нужно выбрать сторону - Фото
Алар Карис (Фото: EPA)

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне РФ против Украины нельзя просто выступать за мир, не поддерживая никакую из сторон. Об этом он сообщил в интервью ETV+, которое цитирует ERR.

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По его словам, все хотят мира, однако для его достижения необходимо закончить войну. 

"К сожалению, приходится выбирать сторону. В данной ситуации невозможно быть неопределившимся человеком, который просто за мир. Мы все хотим, чтобы настал мир", — сказал Карис. 

Он отметил, что для наступления мира украинцы должны вернуть свою страну и восстановить ее. 

"Только тогда мы сможем говорить о мире. Безусловно, настанет день, когда мир будут обсуждать за столом переговоров, рано или поздно. Но скорее когда война будет в такой фазе, что Украина решит: время для переговоров пришло", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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война эстония Алар Карис
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