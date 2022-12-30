Президент Эстонии: Насчет войны в Украине нельзя быть просто за мир, нужно выбрать сторону
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне РФ против Украины нельзя просто выступать за мир, не поддерживая никакую из сторон. Об этом он сообщил в интервью ETV+, которое цитирует ERR.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, все хотят мира, однако для его достижения необходимо закончить войну.
"К сожалению, приходится выбирать сторону. В данной ситуации невозможно быть неопределившимся человеком, который просто за мир. Мы все хотим, чтобы настал мир", — сказал Карис.
Он отметил, что для наступления мира украинцы должны вернуть свою страну и восстановить ее.
"Только тогда мы сможем говорить о мире. Безусловно, настанет день, когда мир будут обсуждать за столом переговоров, рано или поздно. Но скорее когда война будет в такой фазе, что Украина решит: время для переговоров пришло", — резюмировал он.
- Он не видит смысла говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Премьер Эстонии: Путин не может победить, ему об этом твердят со всех сторон.
- Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает нелегитимным пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Читайте также: Полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью – лидер Эстонии
Комментарии