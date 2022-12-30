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Президент Эстонии: Нет причин говорить с Путиным, дипломатия не уберегла нас от войны

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 09:39
Президент Эстонии: Нет причин говорить с Путиным, дипломатия не уберегла нас от войны - Фото
Алар Карис (Фото: EPA)

Президент Эстонии Алар Карис не видит смысла говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью ETV+, которое цитирует ERR.

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По его словам, у него нет причин говорить с Путиным как у лидера маленькой соседней страны. 

"Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны", — сказал Карис.

Он отметил, что в какой-то момент Украина и РФ сядут за стол переговоров, чтобы формализовать мир, однако сейчас причин для дипломатии нет. 

"Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он так и так это знает", — резюмировал эстонский лидер.

Читайте также: Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления — WSJ

Дмитро Гриниченко
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война эстония переговоры с россией Алар Карис
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