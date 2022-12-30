Президент Эстонии: Нет причин говорить с Путиным, дипломатия не уберегла нас от войны
Президент Эстонии Алар Карис не видит смысла говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью ETV+, которое цитирует ERR.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, у него нет причин говорить с Путиным как у лидера маленькой соседней страны.
"Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны", — сказал Карис.
Он отметил, что в какой-то момент Украина и РФ сядут за стол переговоров, чтобы формализовать мир, однако сейчас причин для дипломатии нет.
"Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он так и так это знает", — резюмировал эстонский лидер.
- Премьер Эстонии: Путин не может победить, ему об этом твердят со всех сторон.
- На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.
- Путин заявил, что РФ "готова к переговорам". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что лидеру оккупантов стоит вернуться в реальность.
Читайте также: Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления — WSJ
Комментарии