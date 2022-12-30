Президент Эстонии: Нет причин говорить с Путиным, дипломатия не уберегла нас от войны

Президент Эстонии Алар Карис не видит смысла говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью ETV+, которое цитирует ERR.

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По его словам, у него нет причин говорить с Путиным как у лидера маленькой соседней страны.

"Мы видели, что лидеры более крупных государств предпринимали самые разные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны", — сказал Карис.

Он отметил, что в какой-то момент Украина и РФ сядут за стол переговоров, чтобы формализовать мир, однако сейчас причин для дипломатии нет.

"Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он так и так это знает", — резюмировал эстонский лидер.

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Дмитро Гриниченко

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