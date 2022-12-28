UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каллас: Путин не может победить, ему об этом твердят со всех сторон

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 00:11
Каллас: Путин не может победить, ему об этом твердят со всех сторон - Фото
Кая Каллас (фото - Twitter политика)

Российский диктатор Владимир Путин не сможет в принципе победить в войне, которую Россия ведет против Украины, заявила в интервью премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, закончится ли война России против Украины в 2023 году, Каллас сказала, что "войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется в границы своей страны".

"Сделает он это в 2023 году или нет, сказать сложно. Но есть надежда, что победить на этой войне он не сможет в принципе. Ему об этом твердят со всех сторон. Так что, может, война и правда закончится", – сказал премьер-министр. 

Каллас также считает, что введенные в отношении России санкции реально работают, и это видно по реакции Кремля. "Это видно хотя бы по тому, что Россия всегда требует, чтобы Запад отказался от санкций", – напомнила она.

  • 8 декабря Каллас написала, что полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью, к этому вели предыдущие действия РФ.  

Читайте также: Премьер Эстонии – лидерам союзников: Смелее, наш ответ России будут изучать все диктаторы

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Кая Каллас эстония война санкции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 