Каллас: Путин не может победить, ему об этом твердят со всех сторон

Российский диктатор Владимир Путин не сможет в принципе победить в войне, которую Россия ведет против Украины, заявила в интервью премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Отвечая на вопрос, закончится ли война России против Украины в 2023 году, Каллас сказала, что "войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется в границы своей страны".

"Сделает он это в 2023 году или нет, сказать сложно. Но есть надежда, что победить на этой войне он не сможет в принципе. Ему об этом твердят со всех сторон. Так что, может, война и правда закончится", – сказал премьер-министр.

Каллас также считает, что введенные в отношении России санкции реально работают, и это видно по реакции Кремля. "Это видно хотя бы по тому, что Россия всегда требует, чтобы Запад отказался от санкций", – напомнила она.

7 декабря Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".

8 декабря Каллас написала, что полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью, к этому вели предыдущие действия РФ.

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Сергій Бережний

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