Президент Эстонии о войне: На Западе поговаривают о перемирии, чтобы узнать настроения

Алар Карис заявил, что Эстония разделяет в этом аспекте настроения украинцев и желания Украины

Алар Карис (Фото: ЕРА/AKUB GAVLAK)

Поднимая вопросы мирных переговоров между Украиной и Россией, на Западе пытаются узнать соответствующие настроения союзников. Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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"Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, какой дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне", – сказал Карис.

По его словам, в Европе есть отдельные политики, которые пытаются давить на "мирное урегулирование войны", но "это давление не добьется успеха, пока в ЕС и вне его среди союзников сохраняется единство".

"Нужно учитывать, что есть группы интересов, которые пытаются это делать. Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство", – резюмировал президент Эстонии.

8 ноября 2023 года в Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

24 ноября министр иностранных дел Литвы заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

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