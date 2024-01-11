Президент Естонії щодо війни: На Заході поговорюють про перемир'я, щоб дізнатися настрої
Порушуючи питання мирних переговорів між Україною та Росією, на Заході намагаються дізнатися відповідні настрої союзників. Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції з Володимиром Зеленським.
"Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні", – сказав Каріс.
За його словами, у Європі є окремі політики, які намагаються тиснути щодо "мирного врегулювання війни", але "цей тиск не досягне успіху, поки в ЄС та поза ним серед союзників зберігається єдність".
"Потрібно враховувати, що є групи інтересів, які намагаються це робити. Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність", – резюмував естонський президент.
- 8 листопада 2023 року в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.
- 24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.
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