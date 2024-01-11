Президент Естонії щодо війни: На Заході поговорюють про перемир'я, щоб дізнатися настрої

Алар Каріс заявив, що Естонія розділяє в цьому аспекті настрої українців та бажання України

Алар Каріс (Фото: ЕРА/AKUB GAVLAK)

Порушуючи питання мирних переговорів між Україною та Росією, на Заході намагаються дізнатися відповідні настрої союзників. Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції з Володимиром Зеленським.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні", – сказав Каріс.

За його словами, у Європі є окремі політики, які намагаються тиснути щодо "мирного врегулювання війни", але "цей тиск не досягне успіху, поки в ЄС та поза ним серед союзників зберігається єдність".

"Потрібно враховувати, що є групи інтересів, які намагаються це робити. Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність", – резюмував естонський президент.

8 листопада 2023 року в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

Читайте також: Союзники України не просять про переговори з РФ, щоб заморозити війну – Кулеба