Президент Грузии: Мы знаем, что такое "референдумы" на оккупированной территории
27.09.2022, 21:08
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически осуждает проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, назвав их "крайне циничным действием РФ". Об этом сообщает Грузия Онлайн.
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Зурабишвили сказала, что "мы должны категорически осудить" фейковые референдумы на востоке Украины, "поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, проходящие на оккупированной территории, и в условиях этой войны".
"Это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей", — заявила президент Грузии.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.
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