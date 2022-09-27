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Президент Грузии: Мы знаем, что такое "референдумы" на оккупированной территории

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 21:08
Президент Грузии: Мы знаем, что такое
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически осуждает проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, назвав их "крайне циничным действием РФ". Об этом сообщает Грузия Онлайн.

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Зурабишвили сказала, что "мы должны категорически осудить" фейковые референдумы на востоке Украины, "поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, проходящие на оккупированной территории, и в условиях этой войны".

"Это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей", — заявила президент Грузии.

  • По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.

Читайте также: Псевдореферендумы России нелегитимны и нарушают международное право – НАТО

Вадим Ребрина
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оккупация псевдореферендум Саломе Зурабишвили
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