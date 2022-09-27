Президент Грузии: Мы знаем, что такое "референдумы" на оккупированной территории

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически осуждает проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, назвав их "крайне циничным действием РФ". Об этом сообщает Грузия Онлайн.

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Зурабишвили сказала, что "мы должны категорически осудить" фейковые референдумы на востоке Украины, "поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, проходящие на оккупированной территории, и в условиях этой войны".

"Это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей", — заявила президент Грузии.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения в парламент 30 сентября.

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Вадим Ребрина

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