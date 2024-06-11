Президент Латвии: До саммита НАТО у союзников будет скоординированная позиция по Украине
Лидеры стран Восточного фланга НАТО будут иметь более скоординированный подход к поддержке Украины после того, как президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался принять участие во встрече "Бухарестской девятки" в Риге. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, цитирует издание Reuters.
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Ринкевичс напомнил, что венгерский президент отменил поездку на встречу "Бухарестской девятки" в выходные.
"Самое главное, что у нас более скоординированный подход к Вашингтонскому саммиту НАТО, когда речь идет о поддержке Украины, когда речь идет об усилении возможностей Альянса", — заявил президент Латвии.
Он отметил, что Словакия также не участвовала во встрече. Президент страны Зузана Чапутова отменила визит в Ригу "в последнюю минуту".
Как сообщило Министерство иностранных дел Словакии, срок пребывания Чапутовой в должности президента страны истекает на этой неделе, а премьер-министр Роберт Фицо восстанавливается после покушения.
"Бухарестская девятка" была основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. В ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.
- 24 мая премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна работает над переоценкой своего членства в Альянсе. По его словам, юристы и офицеры "работают, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО вне территории Альянса".
- 11 июня FT писало, что в "Бухарестской девятке" якобы обсуждают пути ограничения участия Венгрии в будущих встречах.
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