Президент Латвії: До саміту НАТО союзники матимуть більш скоординовану позицію щодо України

Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA)

Лідери країн Східного флангу НАТО матимуть більш скоординований підхід до підтримки України після того, як президент Угорщини Тамаш Шуйок відмовився взяти участь в зустрічі "Бухарестської дев’ятки" в Ризі. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, цитує видання Reuters.

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Рінкевичс нагадав, що угорський президент скасував поїздку на зустріч "Бухарестської дев’ятки" на вихідних.

"Найголовніше, що ми маємо більш скоординований підхід до Вашингтонського саміту НАТО, коли йдеться про підтримку України, коли йдеться про посилення можливостей Альянсу", – заявив президент Латвії.

Він зазначив, що Словаччина також не брала участі в зустрічі. Президентка країни Зузана Чапутова скасувала візит до Риги "в останню хвилину".

Як повідомило Міністерство закордонних справ Словаччини, термін перебування Чапутової на посаді президентки країни закінчується цього тижня, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо наразі відновлюється після замаху.

ДОВІДКА "Бухарестська дев’ятка" була заснована 2015 року як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.

24 травня прем’єр Угорщини Орбан заявив, що його країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. За його словами, юристи й офіцери "працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу".

11 червня FT писало, що у "Бухарестській дев’ятці" нібито обговорюють шляхи обмеження участі Угорщини у майбутніх зустрічах.

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