Президент Латвии: НАТО считает, что ядерные угрозы Путина не влияют на войну, нужна победа
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в НАТО считают, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не меняет военную ситуацию. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.
По его словам, страны Балтии консультировались с союзниками насчет намерений диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.
"На данный момент НАТО считает, что в целом это не меняет военной ситуации. Поскольку с военной точки зрения не так важно, где непосредственно оно находится. Но, конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира и хочет продолжать агрессию", — сказал Левитс.
Он отметил, что НАТО и Европейский Союз должен думать о поддержке Украины всеми необходимыми вооружениями.
"Чтобы Украина могла противостоять российскому нападению, а также чтобы могла выиграть эту войну. Если у нас есть такая цель, то, конечно, каждая страна должна подумать о том, каким может быть ее вклад в достижение этой цели", — заявил глава латвийского государства.
- 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
- МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния.
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