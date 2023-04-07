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Президент Латвии: НАТО считает, что ядерные угрозы Путина не влияют на войну, нужна победа

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 10:21
Президент Латвии: НАТО считает, что ядерные угрозы Путина не влияют на войну, нужна победа - Фото
Эгилс Левитс (Фото: EPA)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в НАТО считают, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не меняет военную ситуацию. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

По его словам, страны Балтии консультировались с союзниками насчет намерений диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

"На данный момент НАТО считает, что в целом это не меняет военной ситуации. Поскольку с военной точки зрения не так важно, где непосредственно оно находится. Но, конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира и хочет продолжать агрессию", — сказал Левитс.

Он отметил, что НАТО и Европейский Союз должен думать о поддержке Украины всеми необходимыми вооружениями. 

"Чтобы Украина могла противостоять российскому нападению, а также чтобы могла выиграть эту войну. Если у нас есть такая цель, то, конечно, каждая страна должна подумать о том, каким может быть ее вклад в достижение этой цели", — заявил глава латвийского государства.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Дмитро Гриниченко
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