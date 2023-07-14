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Президент Литвы: Одно из условий вступления Украины в НАТО – борьба с пятой колонной

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 19:16
Президент Литвы: Одно из условий вступления Украины в НАТО – борьба с пятой колонной - Фото
Гитанас Науседа (фото - EPA)

Одним из условий вступления Украины в НАТО является борьба Киева  с пятой колонной. Об этом в интервью LRT сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе звучала формулировка, что Украина сможет вступить в НАТО, когда закончится война и когда она выполнит "определенные условия".

Журналист спросил Науседу: о каких условиях идет речь и могут ли они подразумевать деолигархизацию, борьбу с пятой колонной и людьми, которые занимают высокие должности и при этом работают на Россию.

"Это одно из условий, очень важное условие. Но, согласитесь, пятая колонна есть везде, даже в тех странах, о которых мы можем и не догадываться, далеко, даже на западе от нас. Она и у нас есть, она также есть в Украине", – сказал Науседа.

По его мнению, главный вопрос заключается в том, насколько высоко в иерархии власти поднимаются такие люди. А решения Украины показывают, что такие люди "подвергаются чистке", отметил Науседа.

"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, это меня радует, потому что я понимаю: государство наводит порядок", – сказал литовский лидер, прогнозируя, что "чистки" продолжатся и дальше.

Он добавил, что Украина знает все эти условия, и он сам общался об этом с президентом Владимиром Зеленским.

Науседа также выразил уверенность, что после окончания войны вопрос членства Украины в НАТО решится очень быстро.

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Оксана Житнюк
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