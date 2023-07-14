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Президент Литви: Одна з умов вступу України до НАТО – боротьба з п'ятою колоною

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 19:16
Президент Литви: Одна з умов вступу України до НАТО – боротьба з п'ятою колоною - Фото
Гітанас Науседа (фото - EPA)

Однією з умов вступу України до НАТО є боротьба Києва з п'ятою колоною. Про це в інтерв'ю LRT сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі звучало формулювання, що Україна зможе вступити до НАТО, коли закінчиться війна і коли вона виконає "певні умови".

Журналіст запитав Науседу: про які умови йде мова і чи можуть вони передбачати деолігархізацію, боротьбу з п'ятою колоною та людьми, які обіймають високі посади й водночас працюють на Росію.

"Це одна з умов, дуже важлива умова. Але, погодьтеся, п'ята колона є скрізь, навіть у тих країнах, про які ми можемо і не здогадуватися, далеко, навіть на заході від нас. Вона і в нас є, вона також є в Україні", – сказав Науседа.

На його думку, головне питання полягає в тому, як високо в ієрархії влади підіймаються такі люди. А рішення України показують, що такі люди піддаються "чисткам", зазначив Науседа.

"Щоразу, коли я чую, що когось знімають з високої посади, це мене тішить, тому що я розумію: держава наводить лад", – сказав литовський лідер, прогнозуючи, що "чистки" продовжаться й надалі.

Він додав, що Україна знає всі ці умови, і він сам спілкувався про це з президентом Володимиром Зеленським.

Науседа також висловив упевненість, що після закінчення війни питання членства України в НАТО вирішиться дуже швидко.

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Оксана Житнюк
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