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Президент Литвы: Свобода — это не данность. Мы должны учиться защищать свою страну

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 12:16
Президент Литвы: Свобода — это не данность. Мы должны учиться защищать свою страну - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его соотечественники должны учиться защищать свою страну. Об этом он сообщил во время дискуссии на тему гражданственности, цитирует его Delfi.

По его словам, литовцы часто повторяют, что свобода не является данностью и об этом необходимо помнить всем гражданам.

Он отметил, что Литва должна учиться защищать свою свободу и свою страну. 

"Нужно распознавать угрозы и дезинформацию, критически мыслить и развивать устойчивость", — заявил Науседа.

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Дмитро Гриниченко
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война литва Гитанас Науседа
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