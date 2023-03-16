Президент Литвы: Свобода — это не данность. Мы должны учиться защищать свою страну
16.03.2023, 12:16
Гитанас Науседа (Фото: EPA)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его соотечественники должны учиться защищать свою страну. Об этом он сообщил во время дискуссии на тему гражданственности, цитирует его Delfi.
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По его словам, литовцы часто повторяют, что свобода не является данностью и об этом необходимо помнить всем гражданам.
Он отметил, что Литва должна учиться защищать свою свободу и свою страну.
"Нужно распознавать угрозы и дезинформацию, критически мыслить и развивать устойчивость", — заявил Науседа.
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