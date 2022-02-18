UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Литвы заявил о необходимости ускорить интеграцию Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 14:09
Президент Литвы заявил о необходимости ускорить интеграцию Украины в ЕС - Фото
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Евросоюза сейчас есть прекрасный повод продемонстрировать единство и говорить об ускорении интеграции Украины в ЕС. Об этом он сказал после неформальной встречи Европейского совета в Брюсселе, передает Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас есть прекрасный повод продемонстрировать это единство и больше говорить о том, чему мы раньше уделяли меньше внимания, и, прежде всего – об очень четкой перспективе для самой Украины в плане интеграции в ЕС", – сказал Науседа.

Он напомнил, что в декабре 2021-го состоялся саммит ЕС, который был посвящен этому вопросу.

"Однако сегодня мы хотим говорить об этом более внятно, конкретно и предоставить вполне четкие, в том числе, и финансово-экономические инструменты, чтобы это происходило быстрее", – сказал президент Литвы.

Он подчеркнул, что и сейчас, даже невзирая на российскую агрессию, Украина пытается реализовать необходимые для евроинтеграции реформы.

"Давайте согласимся, что Украина является ассоциированным партнером ЕС, что Украина является страной, которая придерживается тех же европейских ценностей и принципов, и Украина, несмотря на очень сложные условия, по-прежнему старается провести те реформы, которые ей необходимы. Она изо всех сил демонстрирует эту мотивацию и действительно очень серьезную подготовку к интеграции, и, я считаю, что чтобы их (украинцев, – ред.) не разочаровать, мы на самом деле можем сделать больше и направить соответствующие сигналы", – сказал Науседа.

  • В декабре 2021-го Литва и Польша подтвердили поддержку членства Украины в ЕС и НАТО: общее заявление.
  • На саммите Восточного партнерства ЕС признал Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова), европейский выбор и стремление этих стран, однако не упомянул о перспективе их членства.

Читайте также: В Украине наибольший уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО с 2014-го – опрос Рейтинга

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
литва агрессия рф евроинтеграция науседа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 