Президент Литвы заявил о необходимости ускорить интеграцию Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Евросоюза сейчас есть прекрасный повод продемонстрировать единство и говорить об ускорении интеграции Украины в ЕС. Об этом он сказал после неформальной встречи Европейского совета в Брюсселе, передает Delfi.

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"У нас есть прекрасный повод продемонстрировать это единство и больше говорить о том, чему мы раньше уделяли меньше внимания, и, прежде всего – об очень четкой перспективе для самой Украины в плане интеграции в ЕС", – сказал Науседа.

Он напомнил, что в декабре 2021-го состоялся саммит ЕС, который был посвящен этому вопросу.

"Однако сегодня мы хотим говорить об этом более внятно, конкретно и предоставить вполне четкие, в том числе, и финансово-экономические инструменты, чтобы это происходило быстрее", – сказал президент Литвы.

Он подчеркнул, что и сейчас, даже невзирая на российскую агрессию, Украина пытается реализовать необходимые для евроинтеграции реформы.

"Давайте согласимся, что Украина является ассоциированным партнером ЕС, что Украина является страной, которая придерживается тех же европейских ценностей и принципов, и Украина, несмотря на очень сложные условия, по-прежнему старается провести те реформы, которые ей необходимы. Она изо всех сил демонстрирует эту мотивацию и действительно очень серьезную подготовку к интеграции, и, я считаю, что чтобы их (украинцев, – ред.) не разочаровать, мы на самом деле можем сделать больше и направить соответствующие сигналы", – сказал Науседа.

В декабре 2021-го Литва и Польша подтвердили поддержку членства Украины в ЕС и НАТО: общее заявление.

На саммите Восточного партнерства ЕС признал Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова), европейский выбор и стремление этих стран, однако не упомянул о перспективе их членства.

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Оксана Житнюк

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