В Украине наибольший уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО с 2014-го – опрос Рейтинга
В феврале 2022 года за вступление в НАТО проголосовали бы 62% украинцев, а за вступление в Евросоюз – 68%. За последние два месяца эти показатели выросли и стали наибольшими в истории исследований с 2014 года.Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного 16-17 февраля.
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Украинцев спросили, как бы они проголосовали, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил сегодня (в скобках – данные Рейтинга на ноябрь 2021-го):
→ за – 62% (54%);
→ против – 30% (28%).
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Также есть разбивка по возрасту, регионам проживания и электоральным симпатиям:
Также украинцам задали вопрос, как бы они проголосовали, если бы референдум о вступлении в ЕС проходил сегодня:
→ за – 68%;
→ против – 24%.
В ноябре членство в ЕС поддержали бы 58%, а 21% проголосовал бы за вступление в Таможенный союз.
Разбивка по возрастам, регионам проживания и электоральным симпатиям:
Опрос проводился 16-17 февраля среди 1722 респондентов старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,4%.
В комментарии LIGA.net в группе Рейтинг сообщили, что опрос проведен по собственной инициативе соцгруппы, стороннего заказчика нет.
- В январе Запад отказал РФ, которая стянула войска к границам Украины и требовала закрыть перед Киевом двери в НАТО. Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
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