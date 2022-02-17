В Украине наибольший уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО с 2014-го – опрос Рейтинга

В феврале 2022 года за вступление в НАТО проголосовали бы 62% украинцев, а за вступление в Евросоюз – 68%. За последние два месяца эти показатели выросли и стали наибольшими в истории исследований с 2014 года.Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного 16-17 февраля.

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Украинцев спросили, как бы они проголосовали, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил сегодня (в скобках – данные Рейтинга на ноябрь 2021-го):

→ за – 62% (54%);

→ против – 30% (28%).

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Также есть разбивка по возрасту, регионам проживания и электоральным симпатиям:

Также украинцам задали вопрос, как бы они проголосовали, если бы референдум о вступлении в ЕС проходил сегодня:

→ за – 68%;

→ против – 24%.

В ноябре членство в ЕС поддержали бы 58%, а 21% проголосовал бы за вступление в Таможенный союз.

Разбивка по возрастам, регионам проживания и электоральным симпатиям:

Опрос проводился 16-17 февраля среди 1722 респондентов старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,4%.

В комментарии LIGA.net в группе Рейтинг сообщили, что опрос проведен по собственной инициативе соцгруппы, стороннего заказчика нет.

В январе Запад отказал РФ, которая стянула войска к границам Украины и требовала закрыть перед Киевом двери в НАТО. Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.

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Оксана Житнюк

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