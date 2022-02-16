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Большинство украинцев поддерживают пересмотр минских соглашений – опрос Рейтинга

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16.02.2022, 18:17
Большинство украинцев поддерживают пересмотр минских соглашений – опрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Большинство украинцев высказали социологам мнение, что следует пересмотреть минские соглашения. Чуть более половины респондентов считают Россию виноватой в невыполнении договоренностей. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.

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В комментарии LIGA.net в группе Рейтинг сообщили, что опрос проведен по собственной инициативе соцгруппы, стороннего заказчика нет.

Социологи спросили респондентов, что Украина должна делать для выполнения минских соглашений.

Нужно пересмотреть – 63%;

Выполнить требования – 11%;

Украина должна выйти из переговорного процесса – 18%.

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Украинцев спросили – кто виноват в том, что минские соглашения не выполняются.

Виновата Россия – 57%;

Украина – 12%;

Террористические организации ЛНР и ДНР – 10%;

Затруднились ответить – 12%.

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Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewsс) с 12 по 13 января 2022 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

  • Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западно-европейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев. 
  • Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.
  • В Германии 71% граждан поддерживают отказ правительства поставлять Украине оружие на фоне угрозы нового вторжения России. 

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Яна Катасонова
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рейтинг опрос минские договоренности
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