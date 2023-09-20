Президент Польши Дуда: Поражение России в войне является единственной гарантией мира

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию можно остановить только если ее победить, и отметил, что компромиссного решения в войне нет. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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"Речь идет о том, чтобы убедиться, что Россия не сможет юридически сместить границы в Европе [...] Это гарантия мира в будущем, также для Соединенных Штатов", – сказал Дуда.

По его словам, компромиссного решения в войне нет. Такую же позицию разделяет и президент Украины Владимир Зеленский, отмечает CNN.

"Россию можно остановить, только если ее победить, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она возобновит контроль над ее международно признанными границами. Только тогда мы сможем сказать, что российский империализм действительно потерпел поражение", – сказал президент Польши.

Дуда заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке отменилась из-за "плотного графика". Также он сравнил Украину с "утопающим", комментируя экономический конфликт Украины и Польши.

18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины, и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.

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