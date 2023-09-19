Новости | Зеленский: Мне известно о попытках теневого соглашения с Россией, злу нельзя доверять
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения с Россией, однако злу нельзя доверять, отметил он. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.
"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите [Евгения] Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что пока РФ толкает мир к последней войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии "никто в мире не решился напасть ни на одно государство".
"Вооружение [РФ. – Ред.] должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию", – подытожил глава государства.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 23 августа самолет главаря террористической группы Вагнера Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Пригожин и все находившиеся в самолете пассажиры не выжили.
- В июле Зеленский заявлял, что угроза потери контроля над Крымом может вынудить российского диктатора Путина прибегнуть к серьезным переговорам с Украиной.
Читайте также: Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин уже договаривался. Потом бум – и его не существует
Комментарии