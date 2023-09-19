Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения с Россией, однако злу нельзя доверять, отметил он. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

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"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите [Евгения] Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что пока РФ толкает мир к последней войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии "никто в мире не решился напасть ни на одно государство".

"Вооружение [РФ. – Ред.] должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию", – подытожил глава государства.

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