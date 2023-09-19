Новини | Зеленський: Мені відомо про спроби тіньової угоди з Росією, злу не можна довіряти
Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з Росією, проте злу не можна довіряти, зауважив він. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.
"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте [Євгена] Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що поки РФ штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе, аби після російської агресії "ніхто у світі не наважився напасти на жодну державу".
"Озброєння [РФ. – Ред.] має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію", – підсумував глава держави.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 23 серпня літак ватажка терористичної групи Вагнера Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Пригожин і всі пасажири, які перебували у літаку, не вижили.
- У липні Зеленський заявляв, що загроза втрати контролю над Кримом може змусити російського диктатора Путіна вдатися до серйозних переговорів з Україною.
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