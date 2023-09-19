Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з Росією, проте злу не можна довіряти, зауважив він. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте [Євгена] Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що поки РФ штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе, аби після російської агресії "ніхто у світі не наважився напасти на жодну державу".

"Озброєння [РФ. – Ред.] має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію", – підсумував глава держави.

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