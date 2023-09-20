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Президент Польщі Дуда: Поразка Росії у війні є єдиною гарантією миру

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 09:37
Президент Польщі Дуда: Поразка Росії у війні є єдиною гарантією миру - Фото
Анджей Дуда (Скриншот з відео)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти, та зазначив, що компромісного рішення у війні немає. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе юридично зрушити кордони в Європі [...] Це гарантія миру в майбутньому, також для Сполучених Штатів", — сказав Дуда.

За його словами, компромісного рішення у війні немає. Таку саму позицію поділяє й президент України Володимир Зеленський, зазначає CNN.

"Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Тільки тоді ми зможемо сказати, що російський імперіалізм дійсно зазнав поразки", – сказав президент Польщі.

  • Дуда заявив, що його зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку скасувалась через "щільний графік". Також він порівняв Україну з "потопельником", коментуючи економічний конфлікт України та Польщі.
  • 18 вересня Міністерство економіки повідомило, що Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Міністерство сподівається, що ці держави знімуть свої обмеження з України й тоді не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах.
  • 19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив Польщу та Угорщину про намір ввести ембарго у відповідь.

Читайте також: Зеленський: Мені відомо про спроби тіньової угоди з Росією, злу не можна довіряти

Артем Джеріпа
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війнаанджей дудаПольща
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