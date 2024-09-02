Президент Португалии: Европа в конце исторического цикла, ее политсистемы в кризисе

Марсело Ребелу де Соуза убежден, что мир никогда не будет таким, каким был. Сейчас происходит переход от одного исторического цикла к другому

Марселу Ребелу де Соуза (Фото: ЕРА/FILIPE AMORIM)

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что европейские политические системы переживают "глубокий кризис", и для стран Европы наступает новый исторический этап, отличный от предыдущего. Его цитирует Euractiv.

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По его словам, Европа находится в конце одного исторического цикла и начале другого. Европейские страны находятся в моменте значительных изменений, когда мир изменится, в частности, после выборов в США, независимо от их результата, добавил лидер.

"Он [мир] не будет таким же после изменений в Китае, который испытывал трудности с управлением пандемией и экономическим восстановлением. Он не будет таким же в позиционировании Российской Федерации или новых государств в Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии, он не будет таким же", – высказался Ребелу де Соуза.

Президент отметил, что в условиях неопределенности и уязвимости возникает больше конфликтов, поэтому важно бороться за мир не только в Европе, но и в Африке, и на Ближнем Востоке.

Он также отметил, что европейские политические системы были созданы в другое время и продолжают функционировать только по инерции. Они не успевают за вызовами цифровизации, изменениями климата, научно-техническом прогрессом и запросами молодежи.

По словам президента Португалии, старая политическая структура, включая ее идеи и организацию, исчерпала свой ресурс, и это является серьезной проблемой для Европы.

Он также предупредил, что Европа теряет свое влияние и не может сохранить лидерство в вопросах климатических изменений и миграции.

По мнению португальского лидера, краткосрочные решения, такие как финансирование ЕС, могут помочь, но главным фактором является знание. Он отметил важность привлечения молодежи к принятию решений на разных уровнях власти, ведь без этого Европа может потерять время и возможности для перемен.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в Европе в результате российского вторжения в Украину постепенно происходит "стратегическое пробуждение".

В мае президент Чехии Петр Павел говорил, что Европа находится в начале более продолжительного противостояния с Россией. Впрочем, оно может не носить военного характера.

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