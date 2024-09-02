Президент Португалії: Європа наприкінці історичного циклу, її політсистеми переживають кризу

Марсело Ребелу де Соуза переконаний, що світ ніколи не буде таким, яким був. Зараз відбувається перехід від одного історичного циклу до іншого

Марселу Ребелу де Соуза (Фото: ЕРА/FILIPE AMORIM)

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що європейські політичні системи переживають "глибоку кризу", і для країн Європи настає новий історичний етап, відмінний від попереднього. Його цитує Euractiv.

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За його словами, Європа є наприкінці одного історичного циклу та на початку іншого. Європейські країни перебувають в моменті значних змін, коли світ зміниться, зокрема після виборів у США, незалежно від їх результату, додав лідер.

"Він [світ] не буде таким самим після змін у Китаї, який мав труднощі з управлінням пандемією та економічним відновленням. Він не буде таким самим у позиціюванні Російської Федерації чи нових держав у Південній Африці, Бразилії, Туреччині та Індії, він не буде таким самим", – висловився Ребелу де Соуза.

Президент зазначив, що в умовах невизначеності та вразливості виникає більше конфліктів, тому важливо боротися за мир не тільки в Європі, але і в Африці, і на Близькому Сході.

Він також зазначив, що європейські політичні системи були створені для іншого часу і продовжують функціонувати лише за інерцією. Вони не встигають за викликами цифровізації, змінами клімату, науково-технічним прогресом і запитами молоді.

За словами президента Португалії, стара політична структура, включно з її ідеями та організацією, вичерпала свій ресурс, і це є серйозною проблемою для Європи.

Він також попередив, що "Європа втрачає свій вплив" і не може зберегти лідерство в питаннях кліматичних змін і міграції.

На думку португальського лідера, короткострокові рішення, такі як фінансування ЄС, можуть допомогти, але головним чинником є знання. Він наголосив на важливості залучення молоді до ухвалення рішень на різних рівнях влади, адже без цього Європа може втратити час і можливості для змін.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що у Європі внаслідок російського вторгнення в Україну поступово відбувається "стратегічне пробудження".

У травні президент Чехії Петр Павел казав, що Європа перебуває на початку більш тривалого протистояння з Росією. Втім, воно може не мати воєнного характеру.

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