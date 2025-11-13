Президент сказал, на что Украина потратит замороженные активы РФ: Будет потерей для Путина

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Если Украина получит российские замороженные активы, то это станет "очень большой потерей" для России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и рассказал, на что Киев планирует их потратить.

"Или это будет заем под гарантии других стран, или другой вариант. Но если мы сможем получить эти $140-160 млрд, это будет большой потерей для Путина и людей из его окружения. Вы знаете, что это их деньги. И поэтому это действительно дестабилизирует их систему", – сказал он.

По словам президента, заморозить российские средства – это одно, а отдать их Украине – это совсем другое. Он назвал это большими санкциями и рассказал, что Украина планирует потратить их не только на оружие.

"Мы будем производить в Украине на эти деньги. Мы получим какой-то пакет от PURL, противовоздушную оборону – это не только наступательное оружие. Мы будем покупать ракеты, средства противовоздушной обороны, чтобы защитить энергетику и т.д.", – рассказал Зеленский.

И это станет для России важным сигналом: если она продолжит войну против Украины, то потеряет от $35 до $80 млрд в 2026 году на торговле энергоносителями (в зависимости от санкций) и $140 млрд на замороженных активах.