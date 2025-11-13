Президент розповів, на що Україна планує витратити заморожені активи РФ: Це буде втрата для Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Якщо Україна отримає російські заморожені активи, то це стане "дуже великою втратою" для Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський і розповів, на що Київ планує їх витратити.

"Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант. Але якщо ми зможемо отримати ці $140–160 млрд, це буде великою втратою для Путіна і людей із його кола. Ви знаєте, що це їхні гроші. І тому це справді дестабілізує їхню систему", – сказав він.

За словами президента, заморозити російські кошти – то одне, а віддати їх Україні – то зовсім інше. Він назвав це великими санкціями та розповів, що Україна планує витратити їх не тільки на зброю.

"Ми будемо виробляти в Україні на ці гроші. Ми отримаємо якийсь пакет від PURL, протиповітряну оборону – це не тільки наступальна зброя. Ми купуватимемо ракети, засоби протиповітряної оборони, щоб захистити енергетику тощо", – розповів Зеленський.

І це стане для Росії важливим сигналом: якщо вона продовжить війну проти України, то втратить від $35 до $80 млрд у 2026 році на торгівлі енергоносіями (залежно від санкцій) та $140 млрд на заморожених активах.