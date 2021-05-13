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Президент Словакии подтвердила участие в саммите Крымской платформы – Кулеба

13.05.2021, 07:19
Президент Словакии подтвердила участие в саммите Крымской платформы – Кулеба - Фото
Зузана Чапутова (Фото – Neil Hall, EPA)

Словакия будет участвовать в учредительном саммите Крымской платформы в августе 2021 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с главой МИД Словакии Иваном Корчоком в Братиславе 12 мая.

"Я также хочу поблагодарить отдельно Словакию и президента Словакии Зузану Чапутову за подтверждение участия в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года в Киеве", – заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что нужно не забывать об украинском Крыме и прилагать максимальные усилия для его деоккупации.

Он также поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и поддержку санкционной политики против России.

Денис Юдин
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словакия саммит дмитрий кулеба Зузана Чапутова крымская платформа
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