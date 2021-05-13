Президент Словакии подтвердила участие в саммите Крымской платформы – Кулеба

Словакия будет участвовать в учредительном саммите Крымской платформы в августе 2021 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с главой МИД Словакии Иваном Корчоком в Братиславе 12 мая.

"Я также хочу поблагодарить отдельно Словакию и президента Словакии Зузану Чапутову за подтверждение участия в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года в Киеве", – заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что нужно не забывать об украинском Крыме и прилагать максимальные усилия для его деоккупации.

Он также поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и поддержку санкционной политики против России.

7 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают идею Украины по созданию Крымской платформы и планируют принять в ней участие.

11 мая комитет министров Совета Европы принял заявление о нарушении Россией прав человека в Крыму.

Денис Юдин

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