Шаг к деоккупации. В Совете Европы приняли комплексный документ по правам человека в Крыму

МИД Украины приветствует принятие Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2021 инициированное Украиной решение о нарушении Россией прав человека в Крыму. В перспективе это решение будет способствовать деоккупации украинского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, принятый документ осуждает оккупацию полуострова Россией и констатирует существенное нарушение ею как страной-оккупантом прав человека в Крыму.

В МИД констатируют, что принятие этого решения подтвердило, что вопрос Крыма и в дальнейшем будет находиться в центре повышенного внимания Комитета министров – главного руководящего органа Совета Европы.

Среди прочего, в решении КМ СЕ содержится призыв к России освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Комиссара Совета Европы по правам человека призвали постоянно мониторить ситуацию на полуострове.

В этом контексте, отмечают в МИД, принципиальной остается позиция относительно предоставления Россией полного и беспрепятственного доступа к территории оккупированного Крыма правозащитным механизмам Совета Европы.

Как сообщается, это решение стало уже вторым комплексным документом КМ СЕ, посвященным исключительно крымской проблематике.

Принятый документ ужесточает политику международного сообщества относительно непризнания попытки аннексии Крыма и будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы, а в перспективе – деоккупации полуострова, считают в МИД.

7 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают идею Украины по созданию Крымской платформы и планируют принять в ней участие.

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Наталия Медведева

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