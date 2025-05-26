Президент Словении считает правильным возобновить "хоть какой-то" диалог ЕС с Россией
Президент Словении Наташа Пирс Мусар считает, что Евросоюзу следует начать "хоть какой-то" диалог с РФ. Ее цитирует Politico.
"Одной из ошибок Европейского Союза было то, что мы прекратили общение с Россией", – сказала словенский президент.
По ее мнению, ЕС должен назначить группу "мудрых мужчин и женщин", которая бы инициировала "тихую" дипломатию с Россией как первый шаг к прямому диалогу.
Мусар считает, что нежелание вести прямое взаимодействие с Россией, а также с такими странами как Венгрия и Словакия, стало одной из причин того, почему ЕС, по ее словам, "не воспринимали как политически сильное объединение".
Она подчеркнула, что Европа должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы быть приглашенной к переговорам "вместе с Соединенными Штатами, Россией, Украиной".
По ее мнению, у Европы нет другого варианта, кроме как продолжать "диалог, диалог и еще раз диалог", даже если переговоры с Россией "еще не дали ожидаемого результата".
Мусар также отметила, что поднимала этот вопрос в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе. Лидер Словении рассказала, что президент Еврокомиссии "говорила мне, что они над этим работают".
- 14 марта 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что после завершения российско-украинской войны западные страны должны возобновить "обычные" отношения с Москвой.
- Между тем, Украина и дальше настаивает на 30-дневном перемирии, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа. При этом во время переговоров в Стамбуле 16 мая россияне несколько раз заявляли, что для них "категорически неприемлемо" безусловное прекращение огня.
- Кроме того, по словам первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, в Стамбуле россияне требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это.