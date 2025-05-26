Президент Словении считает правильным возобновить "хоть какой-то" диалог ЕС с Россией

Наташа Пирс Мусар заявила, что Брюссель мог бы назначить группу, которая бы инициировала "тихую" дипломатию с Россией

Наташа Пирс Мусар (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Словении Наташа Пирс Мусар считает, что Евросоюзу следует начать "хоть какой-то" диалог с РФ. Ее цитирует Politico.

"Одной из ошибок Европейского Союза было то, что мы прекратили общение с Россией", – сказала словенский президент.

По ее мнению, ЕС должен назначить группу "мудрых мужчин и женщин", которая бы инициировала "тихую" дипломатию с Россией как первый шаг к прямому диалогу.

Мусар считает, что нежелание вести прямое взаимодействие с Россией, а также с такими странами как Венгрия и Словакия, стало одной из причин того, почему ЕС, по ее словам, "не воспринимали как политически сильное объединение".

Она подчеркнула, что Европа должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы быть приглашенной к переговорам "вместе с Соединенными Штатами, Россией, Украиной".

По ее мнению, у Европы нет другого варианта, кроме как продолжать "диалог, диалог и еще раз диалог", даже если переговоры с Россией "еще не дали ожидаемого результата".

Мусар также отметила, что поднимала этот вопрос в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе. Лидер Словении рассказала, что президент Еврокомиссии "говорила мне, что они над этим работают".