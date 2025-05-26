Макрон: Трамп понимает, что Путин солгал ему, когда сказал, что готов к миру
Президент США Дональд Трамп понимал, что российский диктатор Владимир Путин врет ему, когда сказал о готовности к миру. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Le Monde.
"Я думаю, президент Трамп понимает, что, когда Путин сказал ему, что он готов к миру, он солгал. В последние часы мы снова стали свидетелями проявления гнева Дональда Трампа. Это своего рода нетерпение", – сказал Макрон журналистам в столице Вьетнама городе в Ханое.
Он подчеркнул, что то, что происходит сейчас в Украине "неприемлемо и крайне серьезно". Нельзя сначала заявить о готовности говорить, а после этого снова бомбить, отметил Макрон.
"Эти двусмысленные заявления свидетельствуют о лживом характере дискуссий, которые могли иметь место", – подчеркнул он.
Макрон призвал к "максимально длительному прекращению огня" и заявил, что необходимо установить Путину "крайний срок" для достижения этого. В противном случае должны последовать "массовые репрессии".
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- 21 мая NYT сообщало, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что Россия и Украина должны сами найти решение войны.
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