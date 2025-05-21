NYT: Трамп заявил Зеленскому, что Россия и Украина должны сами найти решение войны

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп сказал президенту Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут найти решение войны самостоятельно. Об этом The New York Times сказали шесть неназванных официальных лиц, которые были знакомы с обсуждением.

По их словам, это заявление Трамп сделал после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая. Эти слова прозвучали спустя несколько дней после того, как он заявлял, что без его встречи с Путиным сдвига в переговорах не будет.

Неназванные собеседники отметили, что президент США отступил от своих собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая будет включать новые санкции против России.

И если он не изменит свой курс, то Путин получит то, что и хотел: прекращение американского давления и "глубокий раскол" между НАТО, США и Европой.

Что касается угроз санкциями, которые Трамп применяет к другим странам, то неназванный представитель Белого дома сказал NYT, что в вопросе России ситуация обстоит иначе. По его словам, дополнительные санкции против России будут препятствовать возможностям бизнеса, а президент хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.