NYT: Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна мають самі знайти рішення війни

Трамп не хоче вводити санкції проти Росії через можливості бізнесу

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп сказав президенту Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам, що Росія та Україна мають знайти рішення війни самостійно. Про це The New York Times сказали шість неназваних офіційних осіб, які були знайомі з обговоренням.

За їхніми словами, цю заяву Трамп зробив після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня.

Неназвані співрозмовники зазначили, що президент США відступив від своїх власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові санкції проти Росії.

І якщо він не змінить свій курс, то Путін отримає те, що й хотів: припинення американського тиску та "глибокий розкол" між НАТО, США та Європою.

Що стосується погроз санкціями, які Трамп застосовує до інших країн, то неназваний представник Білого дому сказав NYT, що в питанні Росії ситуація інакша.