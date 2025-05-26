Макрон: Трамп розуміє, що Путін збрехав йому, коли сказав, що готовий до миру

Емманюель Макрон (Фото: EPA/NHAC NGUYEN)

Президент США Дональд Трамп розумів, що російський диктатор Володимир Путін бреше йому, коли сказав про готовність до миру. Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Le Monde.

"Я думаю, президент Трамп розуміє, що коли Путін сказав йому, що він готовий до миру, він збрехав. В останні години ми знову стали свідками прояву гніву Дональда Трампа. Це свого роду нетерпіння", – сказав Макрон журналістам у столиці В'єтнаму місті в Ханої.

Він підкреслив, що те, що відбувається зараз в Україні, "неприйнятне і вкрай серйозне". Не можна спочатку заявити про готовність говорити, а після цього знову бомбардувати, зазначив Макрон.

"Ці двозначні заяви свідчать про брехливий характер дискусій, які могли мати місце", – підкреслив він.

Макрон закликав до "максимально тривалого припинення вогню" та заявив, що необхідно встановити Путіну "крайній термін" для досягнення цього. Інакше мають бути "масові репресії".