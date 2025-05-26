Макрон: Трамп розуміє, що Путін збрехав йому, коли сказав, що готовий до миру
Президент США Дональд Трамп розумів, що російський диктатор Володимир Путін бреше йому, коли сказав про готовність до миру. Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Le Monde.
"Я думаю, президент Трамп розуміє, що коли Путін сказав йому, що він готовий до миру, він збрехав. В останні години ми знову стали свідками прояву гніву Дональда Трампа. Це свого роду нетерпіння", – сказав Макрон журналістам у столиці В'єтнаму місті в Ханої.
Він підкреслив, що те, що відбувається зараз в Україні, "неприйнятне і вкрай серйозне". Не можна спочатку заявити про готовність говорити, а після цього знову бомбардувати, зазначив Макрон.
"Ці двозначні заяви свідчать про брехливий характер дискусій, які могли мати місце", – підкреслив він.
Макрон закликав до "максимально тривалого припинення вогню" та заявив, що необхідно встановити Путіну "крайній термін" для досягнення цього. Інакше мають бути "масові репресії".
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- 21 травня NYT повідомляло, що Трамп нібито заявив Зеленському, що Росія та Україна мають самі знайти рішення війни.
- 26 Трамп заявив, що здивований атаками Росії і що Путін "зовсім збожеволів". Ніч сили ППО вночі збили дев'ять ракет та знешкодили 288 безпілотників, які Росія інтенсивно запускає третій день поспіль.