Франція хоче прямих переговорів України та РФ після припинення вогню. Кремль відкинув

Переговори можливі після того, як сторони погодяться на 30-денне перемир'я

Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Франція готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю TF1/LCI під час поїздки до Києва.

"Ми ініціюємо прямі переговори між Україною та Росією. Ми готові допомогти", – сказав він.

Макрон заявив, що переконаний у тому, що союзникам вдасться досягти переговорів між Києвом та Москвою. За його словами, мета – показати єдність між Україною, США та Європою щодо завершення повномасштабної війни.

Усі сторони мають одноголосно заявити, що 30-денний "режим тиші" – це те, про що місяцями йшлося, і потрібно домогтися припинення вогню, а потім і переговорів про мир, зазначив Макрон.

Якщо режиму припинення вогню не буде дотримано, то буде введено додаткові "набагато жорсткіші" санкції, резюмував він.

Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, якщо США та Європа припинять постачання зброї Україні, цитує його ABC News. Поки цього не сталося, Кремль вважає реалізацію цієї ініціативи неможливою.