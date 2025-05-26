Президентка Словенії вважає правильним відновити "хоч якийсь" діалог ЄС з Росією

Наташа Пірс Мусар заявила, що Брюссель міг би призначити групу, яка б ініціювала "тиху" дипломатію з Росією

Наташа Пірс Мусар (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президентка Словенії Наташа Пірс Мусар вважає, що Євросоюзу варто розпочати "хоч якийсь" діалог з РФ. Її цитує Politico.

"Однією з помилок Європейського Союзу було те, що ми припинили спілкування з Росією", – сказала словенська президентка.

На її думку, ЄС мав би призначити групу "мудрих чоловіків і жінок", яка б ініціювала "тиху" дипломатію з Росією як перший крок до прямого діалогу.

Мусар вважає, що небажання вести пряму взаємодію з Росією, а також з такими країнами як Угорщина і Словаччина, стало однією з причин того, чому ЄС, за її словами, "не сприймали як політично сильне об’єднання".

Вона наголосила, що Європа повинна зосередити свої зусилля на тому, щоб бути запрошеною до переговорів "разом зі Сполученими Штатами, Росією, Україною".

На її думку, у Європи немає іншого варіанту, окрім як продовжувати "діалог, діалог і ще раз діалог", навіть якщо переговори з Росією "ще не дали очікуваного результату".

Мусар також зазначила, що порушувала це питання у розмові з Урсулою фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Лідерка Словенії розповіла, що президентка Єврокомісії "казала мені, що вони над цим працюють".