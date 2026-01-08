Президент сменил руководителей ОВА пяти областей: кого назначил
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 8 января сообщил, что подписал указы о новых руководителях областных военных администраций Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей. Кандидатуру на должность председателя Тернопольской ОВА также согласовали.
Зеленский уволил Виталия Дякивнича с должности главы Миргородской районной государственной администрации Полтавской области – он подал соответствующее заявление. Вместо этого назначил его председателем Полтавской ОВА.
Руслан Запаранюк был уволен с должности председателя Черновицкой ОВА. На его место назначили Руслана Осипенко.
Владислав Гайваненко был отстранен от временного исполнения обязанностей главы Днепропетровской ОВА. Руководителем назначен Александр Ганжа.
Наталья Заболотная возглавила Винницкую ОВА. А Вячеслав Негода уволен с должности председателя Тернопольской ОВА. Документ о назначении его замены на сайте Офиса президента не опубликован.
- 4 января Зеленский провел собеседования с потенциальными руководителями ОВА пяти регионов.
- После этого он провел кадровые изменения в СБУ. А Василий Малюк уволился с поста руководителя службы – ее временно возглавит Евгений Хмара.
