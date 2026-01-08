Президент сменил руководителей ОВА пяти областей: кого назначил

Указы Зеленского по новым назначениям опубликованы на сайте Офиса президента

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 8 января сообщил, что подписал указы о новых руководителях областных военных администраций Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей. Кандидатуру на должность председателя Тернопольской ОВА также согласовали.

Зеленский уволил Виталия Дякивнича с должности главы Миргородской районной государственной администрации Полтавской области – он подал соответствующее заявление. Вместо этого назначил его председателем Полтавской ОВА.

Руслан Запаранюк был уволен с должности председателя Черновицкой ОВА. На его место назначили Руслана Осипенко.

Владислав Гайваненко был отстранен от временного исполнения обязанностей главы Днепропетровской ОВА. Руководителем назначен Александр Ганжа.

Наталья Заболотная возглавила Винницкую ОВА. А Вячеслав Негода уволен с должности председателя Тернопольской ОВА. Документ о назначении его замены на сайте Офиса президента не опубликован.