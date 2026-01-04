Зеленский провел собеседования с потенциальными руководителями ОВА пяти регионов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций в пяти регионах. Об этом он сообщил 4 января.

Он назвал беседы обстоятельными и поблагодарил каждого, кто готов "брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить государству и народу". А также выразил благодарность руководителям, которые руководили администрациями ранее.

"В ближайшее время будут назначены руководители в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях", — сообщил президент.

Он пообещал обнародовать фамилии новых руководителей ОВА после завершения формальных процедур подготовки назначений. Ключевая задача – усилить местное самоуправление, устойчивость общин и возможности регионов защищать жизнь и помогать нуждающимся общинам.