Зеленский провел собеседования с потенциальными руководителями ОВА пяти регионов
Президент Владимир Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций в пяти регионах. Об этом он сообщил 4 января.
Он назвал беседы обстоятельными и поблагодарил каждого, кто готов "брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить государству и народу". А также выразил благодарность руководителям, которые руководили администрациями ранее.
"В ближайшее время будут назначены руководители в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях", — сообщил президент.
Он пообещал обнародовать фамилии новых руководителей ОВА после завершения формальных процедур подготовки назначений. Ключевая задача – усилить местное самоуправление, устойчивость общин и возможности регионов защищать жизнь и помогать нуждающимся общинам.
- 2 января, Зеленский и Клименко обсудили вопросы деятельности ГПСУ. Президент поручил министру представить кандидатуры на замену Сергея Дейнеко. А 4 января его было назначено советником главы МВД.
- В тот же день Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову стать главой Офиса президента — он согласился.
- Вместо Буданова военной разведкой будет управлять Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки Украины. В тот же день президент подписал указы об их официальном назначении.
- 4 января Зеленский Зеленский уволил главу ГПСУ и назначил временного руководителя.
