Зеленський провів співбесіди з потенційними керівниками ОВА п'яти регіонів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у п'яти регіонах. Про це він повідомив 4 січня.

Розмови він назвав ґрунтовними та подякував кожному, хто готовий "брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити державі та людям". А також висловив подяку керівникам, які керували адміністраціями раніше.

"Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область", – повідомив президент.

Прізвища нових очільників ОВА він пообіцяв розкрити після завершення формальних процедур із підготовки призначень. Ключове завдання – посилити місцеве самоврядування, стійкість громад та можливості регіонів захищати життя та допомагати громадам, які цього потребують.