Зеленський провів співбесіди з потенційними керівниками ОВА п'яти регіонів
Президент Володимир Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у п'яти регіонах. Про це він повідомив 4 січня.
Розмови він назвав ґрунтовними та подякував кожному, хто готовий "брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити державі та людям". А також висловив подяку керівникам, які керували адміністраціями раніше.
"Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область", – повідомив президент.
Прізвища нових очільників ОВА він пообіцяв розкрити після завершення формальних процедур із підготовки призначень. Ключове завдання – посилити місцеве самоврядування, стійкість громад та можливості регіонів захищати життя та допомагати громадам, які цього потребують.
- 2 січня Зеленський та Клименко обговорили питання діяльності ДПСУ. Президент доручив міністру представити кандидатури на заміну Сергія Дейнека. А 4 січня його було призначено радником голови МВС.
- Того ж дня Зеленський запропонував голові ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента – той погодився.
- Замість Буданова воєнною розвідкою керуватиме Олег Іващенко – очільник Служби зовнішньої розвідки України. Того ж дня президент підписав укази про їх офіційне призначення.
- 4 січня Зеленський звільнив голову ДПСУ і призначив тимчасового керівника.
